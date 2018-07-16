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  • Скорее смотрите: сотни ярких поклонников ждут американскую группу Guns N’ Roses на Певческом поле

Скорее смотрите: сотни ярких поклонников ждут американскую группу Guns N’ Roses на Певческом поле

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Сегодня на таллиннском Певческом поле выступит Guns N’ Roses — американская хард-рок-группа из Лос-Анджелеса, сформировавшаяся в 1985 году.

Один из самых больших концертов в Прибалтике этого американского коллектива уже совсем скоро состоится в нашем регионе. Сотни фанатов уже пришли на Певческое поле, чтобы потом в числе первых попасть на концерту площадку - ближе к сцене. 

Группа Guns N’ Roses появится на сцене примерно в 20:30. 

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