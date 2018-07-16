Скорее смотрите: сотни ярких поклонников ждут американскую группу Guns N’ Roses на Певческом поле
16. июль 2018, 16:06
Сегодня на таллиннском Певческом поле выступит Guns N’ Roses — американская хард-рок-группа из Лос-Анджелеса, сформировавшаяся в 1985 году.
Один из самых больших концертов в Прибалтике этого американского коллектива уже совсем скоро состоится в нашем регионе. Сотни фанатов уже пришли на Певческое поле, чтобы потом в числе первых попасть на концерту площадку - ближе к сцене.
Группа Guns N’ Roses появится на сцене примерно в 20:30.