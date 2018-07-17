ТОП-7 самых распространенных сексуальных фантазий

Психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер провел исследование, благодаря которому определил самые популярные сексуальные фантазии мужчин и женщин.

В исследовании приняли участие более 4000 человек. Психолог спрашивал у участников, как часто они мысленно фантазируют об определенных людях, местах и вещах.

Таким образом психолог выделил 7 самых распространенных эротических фантазий.

Секс втроем

89% опрошенных фантазируют о сексе втроем. Они признались, что хотели бы воплотить это в жизнь со своим возлюбленным;

БДСМ

65% участников ответили, что хотели бы попробовать секс с господством или подчинением;

Сексуальное разнообразие

Почти каждый участник мечтает о разнообразии в сексе. Например, о секс с незнакомым человеком.

Секс в общественном месте

Попробовать секс в лифте, офисе или парке хотят более половины опрошенных. Интересно, что секс в общественном месте оказался более интересен женщинам, чем мужчинам.

Свободные отношения

Множество людей фантазируют о сексе с другим человеком с согласия партнера, а 58% респондентов сказали, что их возбуждают фантазии о сексе партнера с другим человеком.

Значимый секс

Большинство мужчин и женщин рассказали, что они жаждут “значимого“ секса, который заставит их чувствовать себя желанными и любимыми.

Однополый секс