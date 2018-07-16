Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной

Елена Беркова рассказала, кто находится в ее личном списке самых сексуальных спортсменов. Выяснилось, что актриса жанра для взрослых предпочитает российских футболистов, пишут Дни.ру.
Порнозвезде очень нравятся Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Однако капитан национальной сборной ее заводит больше всех на ЧМ-2018.
"Игорь Акинфеев – самый сексуальный мужчина на этом чемпионате. Особенно после 1/8. Любовь навсегда", – цитирует Беркову Пятый канал.
Из иностранных футболистов она отметила Пеле. По ее мнению, 77-летний бразильский спортсмен обладает особенной сексуальностью. "Но он уже старенький. Не доехал", — констатировала порноактриса.
А вот легендарный Роналду ее вовсе не возбуждает. По словам Берковой, игрок "ужасен и похож на гея".
Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. ЧМ-2018 принимали 11 городов страны. 64 матча на стадионах посмотрели три миллиона человек. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал ЧМ-2018 в России лучшим в истории.