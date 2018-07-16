Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной

Порнозвезде очень нравятся Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Однако капитан национальной сборной ее заводит больше всех на ЧМ-2018.

"Игорь Акинфеев – самый сексуальный мужчина на этом чемпионате. Особенно после 1/8. Любовь навсегда", – цитирует Беркову Пятый канал.

A post shared by Игорь Акинфеев | ЦСКА (@akinfeevigor) on Jul 10, 2018 at 10:45pm PDT

Из иностранных футболистов она отметила Пеле. По ее мнению, 77-летний бразильский спортсмен обладает особенной сексуальностью. "Но он уже старенький. Не доехал", — констатировала порноактриса.

А вот легендарный Роналду ее вовсе не возбуждает. По словам Берковой, игрок "ужасен и похож на гея".