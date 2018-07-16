«В нашей жизни было много разного»: Анжелика Варум обратилась к мужу

Анжелика Варум публично обратилась к имениннику Леониду Агутину. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала трогательный текст. "Чем дольше я живу на этом свете, тем все более невероятным мне видится то, как двое находят друг друга и на протяжении многих лет остаются самыми близкими в мире людьми", – начала свой пост Варум.

К этому обстоятельству артистка, по ее словам, относится как у чуду и старается "как настоящий дар" оберегать и хранить его. "Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного... Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов", – обратилась к Леониду Агутину супруга.

A post shared by Анжелика Варум (@avarum) on Jul 15, 2018 at 10:01pm PDT

По мнению артистки, вся прелесть и яркость жизни заключена во взлетах и падениях. "По прошествии 20 с лишним лет одно я могу сказать точно: я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя", – призналась певица.