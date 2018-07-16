Кенсингтонский дворец опубликовал официальные снимки с крестин принца Луи

В официальной фотосессии, которая состоялась в Кларенс-хаус, вестминстерской резиденции членов королевской семьи, приняли участие принц Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, Майкл и Кэрол Миддлтон, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз и Джеймс Миддлтон. А вот королева Елизавета II и принц Филипп на съемке, как и на самих крестинах, не присутствовали.

ФОТО: Scanpix

Снимки, автором которых стал Мэтт Холлиоук, получились очень нежными и эмоциональными. Принц Луи, судя по его спокойному выражению лица, против съемки не возражал и покорно лежал на руках у матери, пока не уснул. Сама Кейт Миддлтон не так давно призналась, что малыш растет очень "спокойным и умиротворенным". Старшие же дети герцога и герцогини Кембриджских выглядели абсолютно счастливыми и с присущей детям непосредственностью от души улыбались и позировали фотографу (особенно это удалось трехлетней Шарлотте).

«Все были очень расслаблены и пребывали в отличном настроении. Это было настоящее удовольствие. Я надеюсь, что мне удалось запечатлеть и передать эту радость в своих снимках», — рассказал Холлиоук.

Prints Louisi ristimine ФОТО: Scanpix