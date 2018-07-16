Собираетесь в отпуск? Вот список самых опасных для туристов стран мира

Международная организация International SOS занимается безопасностью туристов по всему миру и оказывает им срочную медицинскую помощь, пишет Лифтер со ссылкой на Bored Panda.
Представители организации создали карту самых опасных стран для туристов в 2018 году.
Выпустить карту помогли Всемирная организация здравоохранения и другие учреждения. Она показывает, какая ситуация сложилась в той или другой стране с безопасностью дорожного движения, общей безопасностью и медицинским обслуживанием.
- зеленый цвет - самый высокий уровень безопасности;
- желтый - средний уровень;
- оранжевый - высокий;
- красный - очень высокий;
- остальное - страны с переменным риском.
На африканском континенте самыми опасными для туристов оказались Ливия, Нигерия, Южный Судан и другие.
Интересно то, что среди стран Прибалтики, только Эстония отмечена зеленым цветом, в то время как Латвию и Литву организация отметила желтым цветом. Западные страны оказались самыми благополучными в этом списке.
Компанию России составили Бразилия и Аргентина. Чили оказалась вполне благополучной страной.