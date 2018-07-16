Пн, 16.07.2018
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Собираетесь в отпуск? Вот список самых опасных для туристов стран мира Эстония снова на первом месте!

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ФОТО: travelriskmap

Международная организация International SOS занимается безопасностью туристов по всему миру и оказывает им срочную медицинскую помощь, пишет Лифтер со ссылкой на Bored Panda.

Представители организации создали карту самых опасных стран для туристов в 2018 году. 

ФОТО: travelriskmap

Выпустить карту помогли Всемирная организация здравоохранения и другие учреждения. Она показывает, какая ситуация сложилась в той или другой стране с безопасностью дорожного движения, общей безопасностью и медицинским обслуживанием.

ФОТО: travelriskmap

  • зеленый цвет - самый высокий уровень безопасности;
  • желтый - средний уровень;
  • оранжевый - высокий;
  • красный - очень высокий;
  • остальное - страны с переменным риском.

На африканском континенте самыми опасными для туристов оказались Ливия, Нигерия, Южный Судан и другие.

Интересно то, что среди стран Прибалтики, только Эстония отмечена зеленым цветом, в то время как Латвию и Литву организация отметила желтым цветом. Западные страны оказались самыми благополучными в этом списке. 

ФОТО: travelriskmap

Компанию России составили Бразилия и Аргентина. Чили оказалась вполне благополучной страной. 

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