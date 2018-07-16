Собираетесь в отпуск? Вот список самых опасных для туристов стран мира

Представители организации создали карту самых опасных стран для туристов в 2018 году.

ФОТО: travelriskmap

Выпустить карту помогли Всемирная организация здравоохранения и другие учреждения. Она показывает, какая ситуация сложилась в той или другой стране с безопасностью дорожного движения, общей безопасностью и медицинским обслуживанием.

ФОТО: travelriskmap

зеленый цвет - самый высокий уровень безопасности;

желтый - средний уровень;

оранжевый - высокий;

красный - очень высокий;

остальное - страны с переменным риском.

На африканском континенте самыми опасными для туристов оказались Ливия, Нигерия, Южный Судан и другие.

Интересно то, что среди стран Прибалтики, только Эстония отмечена зеленым цветом, в то время как Латвию и Литву организация отметила желтым цветом. Западные страны оказались самыми благополучными в этом списке.

ФОТО: travelriskmap