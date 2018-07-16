На заметку: как правильно выбрать вкусный и сладкий арбуз

Как избежать ситуации, в которой вы несете тяжелый арбуз прямиком домой, охлаждаете его в холодильнике или в ванной, предвкушаете сочный и сладкий кусочек, разрезаете, а он... зеленый или просто невкусный? Сегодня рассказываем о том, какими особенности обладает спелый и вкусный арбуз, а также о правилах, которым необходимо следовать, чтобы обезопасить себя от плохой ягодки.

Обратите внимание на инфографику. На ней указаны те особенности арбузов, которые помогают определять их спелость и сладость или наоборот. Вот как выбрать идеальный арбуз...

ФОТО: Fabiosa

Теперь, когда вы знаете, как выбрать идеальный арбуз, стоит обратить внимание и на другие аспекты при выборе этой ягоды. Во-первых, никогда не разрешайте продавцу разрезать арбуз для проверки. Так в разрез может попасть грязь и бактерии.

Во-вторых, не покупайте арбузы, которые продают возле проезжей дороги. Это не лучшее решение, ведь они все время вбирали в себя пыль, грязь и бактерии. Конечно, вы всегда можете отмыть свой арбуз, но нужен ли такой риск?

В-третьих, запомните, что у "химического" арбуза поверхность среза глянцевая и гладкая, а у натурального она зернится, пишет Фабиоса.

В-четвертых, обращайте внимание уже дома на то, что желтоватые прожилки в мякоти арбуза - признак содержания нитратов.