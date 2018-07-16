Звезда «Ворониных» едва не погибла в авиакатастрофе

Но помимо роли Веры в творческой жизни выпускницы Щепкинского театрального института Волковой есть немало работы. Екатерина активно участвует в антрепризных постановках и часто выезжает на гастроли. В поездках актрисе приходится часто сталкивался с трудностями – то в гостиничном номере полно тараканов, то автобус в лютую стужу не отапливается. Но самое страшное случилось с Екатериной по дороге из Петропавловска-Камчатского.

Уже по дороге в аэропорт было понятно, что на полуострове настоящая буря. Актриса искренне надеялась, что рейс перенесут из-за непогоды. Но Волкову и ее коллег все-таки посадили в самолет, который взлетел и начал набирать высоту. И тут началось самое страшное – лайнер попал в самый эпицентр урагана и воздушное судно, с пассажирами на борту, стало подкидывать то вверх, то вниз.

«Почти сразу нас бросило вниз, к земле, потом самолет взмыл вверх, за облака. Так нас болтало 40 минут. Оказывается, ураган вернулся, и мы попали в его эпицентр. У стюардесс лица были зеленого цвета. Я думала, это последние минуты моей жизни, внутри все переворачивалось от ужаса. …Мы себя уже похоронили. В этот момент сумка кому-то на башку свалилась, потому что открылось багажное отделение. В общем, мы и поплакать, и посмеяться успели. А потом самолет выровнялся. Я сходила с трапа, кажется, наполовину седая… Но счастливая, что жива», - вспоминает Екатерина Волкова.

В момент смертельной опасности артистка, корила себя за то, что перед уходом лишь раз поцеловала дочку, думала об ипотеке, и радовалась, что застрахована, в общем. Так она прощалась с жизнью. Но слава богу, все обошлось и Екатерина Волкова еще раз убедилась в словах, которые ей всегда повторяет мама: «Помни, ты счастливая. Ты родилась в рубашке!» – цитирует Волкову 7days.ru.