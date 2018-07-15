Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте

Певица Земфира приехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить в Ледовом дворце. Однако одной только работой посещение Северной столицы не ограничилось, тем более что компанию ей составила Рената Литвинова.

Фотографию с отдыхающими на яхте близкими подругами на своей странице в Instagram опубликовал Глеб Ткаченко, капитан судна. "Это становится доброй традицией, принимать позитивных, талантливых, неземных @renatalitvinovaofficiall (официальный аккаунт Ренаты Литвиновой в Instagram. – Прим. ред.) и @zemfiralive (официальный аккаунт Земфиры в Instagram. – Прим. ред.) у нас на борту!", – подписал он кадр. Примечательно, что разместила этот снимок у себя и Земфира, которая редко радует поклонников деталями своей жизни вне сцены.

A post shared by Gleb Tkachenko (@drunky_captain) on Jul 13, 2018 at 4:17am PDT

Рената Литвинова также опубликовала в разделе сторис своего аккаунта снимок с яхты, однако на снимке она предстала в одиночестве.

ФОТО: скриншот Instagram

По информации издания StarHit, подруги отправились на речную прогулку до Петергофа. Компанию им составила подруга Ренаты Литвиновой. Отмечается, что стоимость аренды подобного судна составляет свыше 30 тысяч рублей.