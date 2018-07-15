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Родственники Уитни Хьюстон подтвердили шокирующие слухи о ее личной жизни

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Уитни Хьюстон

ФОТО: Scanpix

Секреты из жизни известной певицы Уитни Хьюстон продолжают появляться и спустя несколько лет после ее смерти. Родственники звезды продолжают открывать шокирующие истории о личной жизни кумира миллионов, пишет Точка.Нет.

Старший брат Уитни, Гарри, подтвердил, что у певицы был роман с женщиной – ее ассистенткой Робин Кроуфорд.

«Робин была никем, она лишь искала для себя выгоду. Я никогда не видел, чтобы они целовались или что-то еще, но я знал, что что-то происходит и не хотел, чтобы моя сестра в этом участвовала», - рассказал Гарри.

Описать отношения Хьюстон и Кроуфорд взялся режиссер документального фильма об исполнительнице «Уитни» Кевин Макдональд.

«Я надеюсь, что фильм передаст то, что на самом деле является правдой. Они были влюблены. Когда Уитни была тинейджером, она сбежала из дома матери в объятия Робин», - сказал Кевин.

Как рассказывается в фильме, Уитни переехала к своей подруге, когда певице было 18 лет. Примерно в этот период развелись родители певицы. Тогда же начала набирать обороты модельная карьера Уитни.

Отметим, ранее о бисексуальности Уитни Хьюстон заявил ее экс-супруг Бобби Браун. 

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