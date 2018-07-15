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Опять? Шаман с Алтая предрёк скорый конец света

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ФОТО: HERITAGE AUCTIONS / CATERS NEWS / Caters News Agency

Писатель-мистик, исследователь шаманской культуры из Алтайского края Андрей Коробейщиков предрёк скорый конец света. Как заявил он в интервью "Комсомольской правде", природные катаклизмы буквально "разорвут Землю", пишет Лайф.

Коробейщиков отметил, что о грядущем апокалипсисе свидетельствует большое количество катаклизмов и катастроф. Среди них землетрясения, наводнения, извержения вулканов.

— Посмотрите, со дня на день может взорваться вулкан Килауэа, и Гавайи уйдут под воду. Весь мир кипит! — сказал он.

Исследователь отмечает, что в течение пяти лет может случиться "шторм тысячелетия", если человечество не откажется от технологий. Шаман предупреждает, что этот процесс не остановить, общество стремится к саморазрушению.

Свои слова мистик подтвердил находкой дайверов в Телецком озере на Алтае. На глубине 75 метров было обнаружено изображение старца. Писатель считает, что оно может быть апокалиптическим знаком, который призывает человечество одуматься и спасти планету.

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