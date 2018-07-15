Опять? Шаман с Алтая предрёк скорый конец света

Коробейщиков отметил, что о грядущем апокалипсисе свидетельствует большое количество катаклизмов и катастроф. Среди них землетрясения, наводнения, извержения вулканов.

— Посмотрите, со дня на день может взорваться вулкан Килауэа, и Гавайи уйдут под воду. Весь мир кипит! — сказал он.

Исследователь отмечает, что в течение пяти лет может случиться "шторм тысячелетия", если человечество не откажется от технологий. Шаман предупреждает, что этот процесс не остановить, общество стремится к саморазрушению.