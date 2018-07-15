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  • Эстонские журналисты в Петербурге: смотри, что творится на ЧМ-2018

Эстонские журналисты в Петербурге: смотри, что творится на ЧМ-2018 Галерея!

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Вчера, 14 июля, на стадионе Санкт-Петербург прошел матч между командами Англии и Бельгии. Портал Elu24 был в центре событий, чтобы донести до читателей самые запоминающиеся моменты матча за третье место ЧМ-2018.

За одной из самых запоминающихся игр ЧМ-2018, в которой команда Бельгии обыграла команду Англии со счетом 2:0, пришли наблюдать 64 406 человек - стадион был забит. Кстати, стадион Санкт-Петербург - один из самых дорогих стадионов мира. На его строительство было потрачено около миллиарда долларов (примерно 855 миллионов евро).

ФОТО: Elu24

Так как самый напряженный матч мундиаля - финал - пройдет сегодня, вчера посетители стадиона были в приподнятом настроении: Budweiser и Coca-Cola лились рекой, а фастфуд был быстрым и вкусным.

Стоит также отметить и организаторов - мероприятие прошло хорошо. Чтобы пройти на стадион нужно было пройти строгий фейсконтроль.

ФОТО: Elu24

Интересно было наблюдать и за тем, как после матча все 60 000 человек одновременно стали уходить. Нужно было просто идти вместе с толпой.

Даже когда игра закончилась, люди уходили с позитивом - победил фаворит большинства. Те, у кого на щеках был нарисован английский флаг, уходили немного расстроенными.

Смотри галерею!

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