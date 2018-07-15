Самая сексуальная женщина планеты ждёт первенца

Девушка выложила фотографию, поставив хештег "беременна в Майами" и отметив в комментариях своего супруга, бейсболиста Джастина Верландера. Пара поженилась в ноябре 2017 года после пяти лет отношений.

Позже Верландер выложил фото жены у себя на страничке, написав, что она будет самой классной в мире мамой.