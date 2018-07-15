Самая сексуальная женщина планеты ждёт первенца
15. июль 2018, 10:20
Американская модель и актриса, 26-летняя Кейт Аптон сообщила в своём Instagram о беременности, пишет Лайф.
Девушка выложила фотографию, поставив хештег "беременна в Майами" и отметив в комментариях своего супруга, бейсболиста Джастина Верландера. Пара поженилась в ноябре 2017 года после пяти лет отношений.
Позже Верландер выложил фото жены у себя на страничке, написав, что она будет самой классной в мире мамой.
Недавно журнал Maxim назвал Аптон самой сексуальной женщиной планеты.
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