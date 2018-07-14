Первым делом самолеты, особенно когда за штурвалом такая девушка из Швеции

Instagram покорил новый пилот, чья красота не даёт покоя более 23 тыс. человек со всего мира. Сара Йоханссон делится красивыми фотографиями со своей работы и не только.

Жительница Швеции работает в качестве пилота уже на протяжении двух с половиной лет. Если она не находится в воздухе, значит, путешествует по миру и делится новыми впечатлениями со своими подписчиками.

Однако, чтобы добиться сказочной жизни, 33-летней девушке пришлось перебороть себя. Дело в том, что Сара долгое время боялась летать. Блондинка работала парикмахером и даже представить не могла, что может сесть за штурвал самолёта.

"Я очень боялась летать в детстве... Но когда мне было 16 лет, то я впервые побывала в кабине пилота и была полностью потрясена. Но в то время я училась на парикмахера и поэтому решила не бросать колледж. Годы шли, я открыла парикмахерскую..." - прокомментировала девушка.

Но вскоре Сара поняла, что её настоящее предназначение: стать пилотом. Девушка не побоялась бросить всё и пойти в пилотную школу, которая находилась поблизости. Сейчас она счастлива как никогда!