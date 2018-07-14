Названы самые любвеобильные знаки Зодиака

Ясновидящая и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова - рассказала, какие знаки зодиака отличаются влюбчивостью и повышенной сексуальной активностью.

Стрельцы – это, безусловно, зодиакальные лидеры по количеству любовных похождений. Представители этого знака зодиака – неутомимые искатели новых впечатлений, им постоянно нужна смена картинки, в том числе и касаемо человека, с которым они делят постель. Все усугубляется еще и тем, что они плевать хотели на консервативные устои и обычно до последнего не хотят крепкой семьи и стабильности, потому что она ассоциируется у них со скукой. А секс для них тем временем не какое-то таинство для двоих, в просто способ весело провести время.

Близнецы очень и очень влюбчивые. Они могут влюбиться в нескольких разных людей в течение одного месяца и каждый раз – по-настоящему и с полной отдачей. Окружающим может показаться, что это банальная распущенность, но на самом это происходит потому, что Близнецы очень переменчивые и если сегодня они по уши влюблены в одного человека, то завтра их представление о том, кого они хотят видеть рядом с собой может резко поменяться.

Львы любят в буквальном смысле завоевывать сердца окружающих, особенно представителей противоположного пола. В повседневной жизни их часто сопровождает неосознанный флирт и желание произвести о себе наилучшее впечатление, в том числе и желание почувствовать себя желанными. А приводит это зачастую, если принимать во внимание «завоевательную» природу представителей этого знака, к множеству мимолетных связей. Перегорают Львы так же быстро, как и завоевывают.