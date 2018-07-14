В честь годовщины смерти в Петербурге презентуют граффити с Честером Беннингтоном

раффити с лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном, скончавшимся летом прошлого года, презентуют в Санкт-Петербурге в следующую субботу, 21 июля. Об этом сообщает 78.ru.

Изображение известного музыканта появится в Приморском районе Северной столицы. Работа над проектом продолжалась больше года, фанаты выбирали из фотографий Беннингтона с концертов в Петербурге.

Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля 2017 года в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Он свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Незадолго до самоубийства музыкант купил новый дом, недалеко от которого и похоронили Беннингтона.