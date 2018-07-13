Пт, 13.07.2018
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  • Жаркого вам вечера! Голая Любовь Толкалина спряталась в пшенице и взбесила фанатов

Жаркого вам вечера! Голая Любовь Толкалина спряталась в пшенице и взбесила фанатов

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Любовь Толкалина.

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Любовь Толкалина регулярно провоцирует фанатов фотографиями в стиле «ню». У артистки красивое стройное тело, которое она не стесняется демонстрировать. 

Толкалина считает, что в наготе нет ничего ужасного. С ней не согласны подписчики ее блога, которые критикуют пикантные фото знаменитости. Тем не менее, Любовь продолжает публиковать снимки с эротическим подтекстом. На этот раз причиной скандала стала фотография «Бегущей в пшенице»: Толкалину сфотографировали без одежды со спины. В комментарии актриса посмеялась над своими критиками, отметив, что у них начинается от таких снимков «заворот гортани». Более откровенные фото Любовь решила оставить для любимого, пишет 7d.org.ua.

 

Фотографировались мы конечно голышом . В пшенице иначе никак... Природа требует природы.но в ленту голыша никак нельзя.... как известно у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие... самыми грязными словами, иногда кажется, что пишут не люди, а демоны глухонемые. у сми- только одно желание- поживиться за чужой счет.... поэтому содеянное сохраню для особого случая.... и для любимого... а вообще нужно бы завести отдельный аккаунт для ню...

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

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