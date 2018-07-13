Жаркого вам вечера! Голая Любовь Толкалина спряталась в пшенице и взбесила фанатов

Толкалина считает, что в наготе нет ничего ужасного. С ней не согласны подписчики ее блога, которые критикуют пикантные фото знаменитости. Тем не менее, Любовь продолжает публиковать снимки с эротическим подтекстом. На этот раз причиной скандала стала фотография «Бегущей в пшенице»: Толкалину сфотографировали без одежды со спины. В комментарии актриса посмеялась над своими критиками, отметив, что у них начинается от таких снимков «заворот гортани». Более откровенные фото Любовь решила оставить для любимого, пишет 7d.org.ua.