Сб, 14.07.2018
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  • Видео: жесть! Директор отеля в Тунисе напал на российского блогера-миллионника

Видео: жесть! Директор отеля в Тунисе напал на российского блогера-миллионника

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ФОТО: Скриншот видео youtube.com

Российские видеоблогеры, находящиеся в пресс-туре в Тунисе, стали жертвами агрессивного поведения директора одного из местных пятизвездочных отелей. Мужчина, заметивший, что один из участников тура — блогер-миллионник Эдвард Атева — снимает интерьер фойе гостиницы Royal Thalassa Monastir, с криками набросился на молодого человека и выбил из его рук камеру, пишет Ridus.ru.

Историей случившегося россиянин поделился с журналом Super.ru.

«Это была пресс-поездка, нам надо было показать, как в Тунисе клево. Там действительно бывает клево. В отеле к нам проявил агрессию директор. Я снимал на фронтальную камеру видео в холле, а он подумал, что я снимаю сотрудников отеля, и выхватил у меня телефон», — рассказал 21-летний блогер.

По словам Атевы, рядом с директором находилась группа охранников, вооруженных электрошокерами.

В итоге, получив отобранный телефон назад, российские гости покинули отель.

«Организаторы, которые отвечали в том числе за нашу безопасность, смотрели на всё это и ничего не делали, типа это правильно», — добавил молодой человек.

На кадрах записи, оказавшейся в распоряжении издания, видно, как мужчина, громко изъясняясь на английском языке, указывает россиянам на дверь, выгоняя их из отеля в темное время суток.

«Время тогда было 12 ночи, мы как бы в пустыне — там не вызвать такси», — пожаловался молодой человек.

В начале июня другой популярный российский блогер Николай Соболев заявил, что стал жертвой нападения в Санкт-Петербурге.

Позже выяснилось, что ситуация оказалась инсценировкой для привлечения внимания к новому проекту Николая.

Его коллега по цеху Илья Варламов раскритиковал провокацию, назвав самого Соболева «конченым».

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