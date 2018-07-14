Павел Глоба рассказал, чего ждать от затмения в пятницу, 13

«МИР 24» решил выяснить, так ли это, у самого известного российского астролога Павла Глобы. «Это вранье и бред. Кто это сказал? Вообще все это зависит только от личного гороскопа, а утверждать, что какие-то конкретные знаки Зодиака окажутся в зоне риска – дилетантский подход», – заявил эксперт.

Впрочем, частичное солнечное затмение в пятницу, 13 действительно может повлечь определенные проблемы.

В этот день не рекомендуется предпринимать каких-то серьезных дел, следует избегать конфликтов, не провоцировать их, быть осторожными на дорогах, отметил Глоба.

«Это общие рекомендации. Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет – абсолютная профанация. Точно так же людей пугали концом света, но эти страшилки не имеют под собой никаких оснований», – сказал он.

Также, как было статистически подтверждено во время затмений, у людей возбудимых, страдающих психологическими зависимостями и хроническими заболеваниями (в том числе, сердечно-сосудистыми), общий фон в такой день может обостриться.

Другими словами, влияние затмений на людей, бесспорно, существует – в связи с вышеперечисленными факторами, включая заболевания, но никак не связано со знаком Зодиака.

Пользуясь случаем, «МИР 24» спросил знаменитого астролога о том, что он думает по поводу исхода чемпионата мира по футболу.