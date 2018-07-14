Павел Глоба рассказал, чего ждать от затмения в пятницу, 13

13 июля ожидается солнечное затмение, которое, как писали СМИ, окажет негативное влияние на определенные знаки Зодиака. Приготовиться к неприятностям советовали Ракам, Козерогам, Львам и Водолеям.
«МИР 24» решил выяснить, так ли это, у самого известного российского астролога Павла Глобы. «Это вранье и бред. Кто это сказал? Вообще все это зависит только от личного гороскопа, а утверждать, что какие-то конкретные знаки Зодиака окажутся в зоне риска – дилетантский подход», – заявил эксперт.
Впрочем, частичное солнечное затмение в пятницу, 13 действительно может повлечь определенные проблемы.
В этот день не рекомендуется предпринимать каких-то серьезных дел, следует избегать конфликтов, не провоцировать их, быть осторожными на дорогах, отметил Глоба.
«Это общие рекомендации. Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет – абсолютная профанация. Точно так же людей пугали концом света, но эти страшилки не имеют под собой никаких оснований», – сказал он.
Также, как было статистически подтверждено во время затмений, у людей возбудимых, страдающих психологическими зависимостями и хроническими заболеваниями (в том числе, сердечно-сосудистыми), общий фон в такой день может обостриться.
Другими словами, влияние затмений на людей, бесспорно, существует – в связи с вышеперечисленными факторами, включая заболевания, но никак не связано со знаком Зодиака.
Пользуясь случаем, «МИР 24» спросил знаменитого астролога о том, что он думает по поводу исхода чемпионата мира по футболу.
«Ничего не думаю, у меня много своей работы. Сам я болел за Россию, но она выбыла, а те, кто остался, меня уже не интересуют. Я не такой заядлый болельщик», – сказал Глоба.