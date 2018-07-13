Обнаружена смертельная опасность бургеров

Дело в том, что при частом употреблении вредной пищи существует возможность развития множества аллергических заболеваний. Среди них сенная лихорадка и аллергический ринит, пишут Dni.ru.

Исследователи также убеждены, что жирная пища усугубляет воспаление дыхательных путей при астме. Из-за этого, в свою очередь, снижается потребление фруктов и овощей, богатых защитными питательными веществами.

Медики подчеркнули, что другие вредные продукты не оказывают столь негативного влияния на организм. Эксперты привели в пример сладкие газированные напитки, указав на то, что их пагубное действие в разы скромнее, чем у бургеров, передает The Sun.

Кроме того, британские эксперты выяснили, что пищевые отходы от производства сандвичей наносят вред окружающей среде. Оказывается, они загрязняют ее, как и восемь миллионов автомобилей на дорогах.

Учитывая среднегодовое потребление бутербродов в Великобритании на уровне 11,5 миллиарда, специалисты подсчитали вред, наносимый окружающей среде. Производство сандвичей позволяет дополнительно выбрасывать в экосистему до десяти миллионов тонн нежелательных субстанций.