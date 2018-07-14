У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль

Едва Ольга Погодина родилась, как на нее посыпались трудности. Так, в роддоме ее заразили туберкулезом. По словам актрисы, врачи неверно рассчитали дозу, когда делали прививку. Да и вообще, Ольга оказалась настолько болезненным ребенком, что матери пришлось бросить работу, чтобы постоянно быть рядом.

Дальше – больше. В школе будущая актриса училась в классе с неблагополучными детьми. Однажды у нее отобрали туфли. Тогда Погодина кинулась с кулаками на обидчиц и умудрилась отвоевать обувь. И дальше, в училище, у нее были сложности с окружением. Так, Погодина призналась, что находилась в конфронтации с руководителем группы. Ее не отчислили только потому, что Ольгу поддержали другие преподаватели.

На заре актерской карьеры у Погодиной диагностировали опухоль в левой руке. Тогда артистке была проведена срочная операция, после которой Ольга долго восстанавливалась. Почти год Погодина ходила с загипсованной рукой.

К счастью, сейчас все беды в прошлом. Актриса востребована, а еще она занимается продюсированием. Погодина счастливо замужем за телеведущим, продюсером и режиссером Алексеем Пимановым. Отметим, что влюбленные сыграли свадьбу без шума и пыли.

Лишь в феврале 2014 года появились слухи о бракосочетании Пиманова и Погодиной. Тогда новость подтвердили в близком окружении пары, однако актриса и телеведущий никак не комментировали эту информацию. Наконец с заявлением выступила сама Ольга Погодина.