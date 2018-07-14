Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов

По информации издания, пентхаус находится в небоскребе, построенном рядом с домашним стадионом футбольного клуба «Челси» — «Стэмфорд бридж». Площадь недвижимости составляет шесть тысяч квадратных метров, из окон открывается вид на Темзу. Недвижимость была куплена Абрамовичем до начала видовых проблем, подчеркивает The Times.

Роман Абрамович входит в десятку богатейших россиян по версии Forbes, а также в рейтинг богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. В 2018 году миллиардер занял в этом рейтинге 13 место, его состояние оценивается в в 9,33 миллиарда фунтов.