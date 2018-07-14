Жену скандального футболиста из Хорватии осудили за чрезмерную пластику

Одним из самых запомнившихся российской публике спортсменов стал Домагой Вида. Футболист сборной Хорватии вел себя крайне агрессивно во время матча с Россией. Позднее в Сети также появились ролики, в которых видно, как он оскорбляет всю нацию противников после игры. Вида даже оказался под угрозой дисквалификации на ближайшие матчи, но в итоге получил лишь предупреждение от FIFA.

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Спустя некоторое время футболист принес извинения россиянам. Это произошло после того, как Хорватия успешно разгромила сборную Англии.

«Это была еще одна очень тяжелая игра для нас. Очень рад, что обыграли большую Англию. У нас в Хорватии эйфория. Эта победа для наших болельщиков и нашей страны. В третий раз проводили дополнительное время, и было очень тяжело, но думаем не об этом, а о хорватском народе, семьях. Надо все силы отдать в воскресенье — и мы будем чемпионами. Не смущал ли свист трибун? Нет. Я знаю, что совершил ошибку, и хочу еще раз принести извинения русским людям. У меня не было такого намерения. Извините, это жизнь, и надо учиться на своих ошибках», — заявил футболист.

ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Помимо Домагоя, критике также подверглась его жена, Ивана. Известно, что футболист счастлив в браке с 24-летней моделью. У них растет сын Дэвид. Семья приехала в Москву, чтобы поддержать спортсмена.

ФОТО: Nel Pavletic/PIXSELL / PA Images

Жена футболиста завоевала титул Королевы красоты Хорватии 2014-го года. До этого пара долгое время жила в гражданском браке. Футбольных фанатов смущает, как выглядит Ивана. Видно, что модель делала грудь, исправляла форму носа, а также использовала филлеры, чтобы скорректировать овал лица. На старых снимках с конкурсов красоты у нее заметны щеки.

ФОТО: Nel Pavletic/PIXSELL / PA Images