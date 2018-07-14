Сб, 14.07.2018
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Уилл Смит станцевал на вершине моста в Будапеште

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ФОТО: Marco Ugarte / AP

Американский певец и актер Уилл Смит исполнил танец на самой вершине одного из мостов столицы Венгрии, в Будапеште. Головокружительное видео артист выложил в своем Instagram, пишет TvNet.

Смит таким образом принял участие в популярном флешмобе #InMyFeeling, по правилам которого известные артисты должны станцевать под песню Дрейка In My Feeling. Первым на вызов откликнулся комик Shiggy, за ним последовали такие знаменитости, как Рассел Уилсон и американская певица Ciara, актер Стерлинг К.Браун, сам автор трека Дрейк и многие другие.

«Это совершенно точно не может быть законно», — говорит Смит, взбираясь на мост.

Актер признался, что ему было страшно находится на такой высоте, поэтому его движения были несколько скованы.

«Челлендж #InMyFeeling теперь может умереть, Уилл Смит только что его выиграл», — прокомментировало акцию Смита издание Vulture.

Видео танца смотри ЗДЕСЬ!

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