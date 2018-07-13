Жил с проституткой и пел в кабаках. «Бомжующий» Шура вспомнил молодость

— Начинал бомжем, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти жить на ту же лавочку? Кстати, первое моё жильё в Москве после ботанического сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой, — рассказал он.

Певец рассказал, как пел в одном заведении буквально за тарелку супа. Туда же он приводил свою соседку, чтобы она тоже работала.

— А ещё я кормил её собаку породы пекинес, когда Танька надолго уезжала. Помню, как я думал: лучше самому морковку съесть или накормить ею собаку, — вспоминает Шура.

Ранее стало известно, что певец Шура потерял квартиру, в которой прожил 15 лет. Исполнитель признался, что на тот момент страдал наркотической зависимостью, именно поэтому по совету знакомых он решил переписать квартиру на сотрудника строительной фирмы. Сейчас же певец ищет человека, на которого была записана недвижимость.