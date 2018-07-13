Говорит женщина: вот ты секса хочешь, а я Mercedes

«Три года назад познакомился с девушкой на работе. Влюбил сразу. Вскоре она мне сказала, что работать вместе тяжело – постоянно тянет друг к другу. Уволился. Прошло два года отношений, в которых было много и позитива, и ссор. Осенью сделал предложение – сказала «да», но потом попросила перенести свадьбу: «А может, лучше в отпуск слетаем?» Уехали на две недели в Азию, все было отлично. После возвращения невесту как подменили. На 8 Марта решил подарить красивое нижнее белье, так она два дня плакала, что за три года заслужила только трусы. Была у нее мечта – Mercedes-Benz. Потом она предложила взять тайм-аут, а потом и вовсе распрощаться. Почти два месяца прошло. Забыть пока не могу. С другими девушками пробовал общаться – ад просто. Даже запах чужой раздражает».
Вы не правы в том, что, впервые услышав бартерное предложение «секс за «мерседес», не поставили вопрос ребром: за кого вас вообще держат в этих отношениях? Пишет Menscult.ua со ссылкой на GQ.
Если они выходят за рамки модели «клиент – жрица любви», «спонсор – содержанка», то такие шутки неприличны и оскорбительны для обоих, а если девушка этого не понимает, то либо она дура, либо считает дураком вас. Для сильно влюбленного выполнять вздорные капризы обожаемого существа и ничего не требовать взамен – сплошное удовольствие.
Но нужно при этом хотя бы краем глаза видеть берега, а то сегодня вам скажут уволиться с работы, а завтра – выпрыгнуть из окна, потому что в комнате маловато кислорода для двоих.
Кстати, насчет комнаты – думаю, вы еще легко отделались, потому что с вас пока еще нечего взять: например, заставить купить квартиру, чтобы потом вас из нее же и выгнать.
Так что радуйтесь, что избавились от приживалки, которая параллельно с вами разрабатывала и другие варианты. Понятно, что сейчас другие женщины для вас даже пахнут не так, потому что феромоны вашей пассии изрядно затуманили вам мозг.
Пока они не выветрятся, не пытайтесь вышибить клин клином и срочно найти замену – лучше съездите в отпуск в мужской компании, где можно будет вести успокоительные разговоры с обменом аналогичным опытом.