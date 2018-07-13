Говорит женщина: вот ты секса хочешь, а я Mercedes

«Три года назад познакомился с девушкой на работе. Влюбил сразу. Вскоре она мне сказала, что работать вместе тяжело – постоянно тянет друг к другу. Уволился. Прошло два года отношений, в которых было много и позитива, и ссор. Осенью сделал предложение – сказала «да», но потом попросила перенести свадьбу: «А может, лучше в отпуск слетаем?» Уехали на две недели в Азию, все было отлично. После возвращения невесту как подменили. На 8 Марта решил подарить красивое нижнее белье, так она два дня плакала, что за три года заслужила только трусы. Была у нее мечта – Mercedes-Benz. Потом она предложила взять тайм-аут, а потом и вовсе распрощаться. Почти два месяца прошло. Забыть пока не могу. С другими девушками пробовал общаться – ад просто. Даже запах чужой раздражает».