Американский блогер разрушил миф о красоте русских девушек

Были ли у тебя какие-то стереотипы о России?

Я думал, когда я приехал первый раз, что я буду улыбаться все время и все будут думать, что я странный. А оказалось, что это только наполовину правда. Я не улыбался, но все равно думали, что я странный.

Все думают, что Россия — очень пьющая страна. Есть ли у тебя интересные «алкогольные» истории?

Наверное, самое интересное было — пить водку на Абзаково (горнолыжный курорт в Башкортостане. — Прим. «Ридуса) в -30 на Новый год. Помню, как круто было подняться и встретить Новый год наверху! Не помню, как мы обратно добрались…

Русские девушки. Как ты думаешь, чем они отличаются от девушек из других стран?

Русские девушки отличаются тем, что они больше задают таких вопросов: кто красивее? Я первый раз в жизни услышал фразу «русские девушки самые красивые в мире», когда я приехал в Россию. И я это услышал от русской девушки. Мне кажется, когда девушка сильно зациклена на своей внешности, то это не очень приятно и не очень привлекательно. И на самом деле это делает ее менее красивой. Но в этом не виновата русская девушка. Когда люди вокруг тебя говорят, что так должно быть, то, конечно, ты начинаешь в это верить и воспринимать все через этот фильтр. С другой стороны, есть другие русские девушки, которые думают о других вещах.

Наверное, в России говорят больше о том, что мужчины и девушки — совсем разные. Больше, чем в нашей стране и в других странах, где я жил. До того, как я приехал в Россию, я думал, что человек — прежде всего человек. Не важно, мужчина или девушка.

Что бы ты хотел изменить в России, если бы мог?

Погоду. Когда вы уже выключите кондиционер на улице? Людям холодно!

Что бы ты перенес из Америки сюда?

Я, наверное, перенес бы всех русских, которые живут в Америке и которым не нравится жить в Америке. Нет, нет, нет, лучше перенести тех, кто родились в США у русских родителей и не говорят по-русски, но называют себя русскими. Да, да, да, вот это было бы интересно.

Что бы ты посоветовал людям, которые приезжают в Россию из других стран?