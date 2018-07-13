Юрий Лоза прокомментировал уход Верки Сердючки

Как отметил Лоза, Верка Сердючка неплохо кормила Андрея на протяжении многих лет, но сейчас уже сложно найти в образе что-то новое, чем-то удивить, сообщает teleprogramma.pro. "Состарилась девушка", - пошутил Лоза. В ее возрасте шутить на сексуальные темы уже просто неприлично.