Пт, 13.07.2018
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Названы самые красивые веганы года

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ФОТО: XCSTU / Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA/scanpix

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, который исполнил главную роль в сериале "Шерлок" и фильме "Доктор Стрейндж", в сейчас играет в новой политической драме о выходе Великобритании из Евросоюза с рабочим названием Brexit ("Брексит"), был признан самым красивым веганом года, пишет Сегодня.

Оказывается, организация PETA, которая выступает за защиту прав животных, выбрала самых красивых представителей шоу-бизнеса среди веганов. Ими стали Бенедикт Камбербэтч и режиссер "Излома времени" Ава ДюВерней. Отметим, что ранее этим почетным званием награждались Майли Сайрус, Джессика Честейн, Лиам Хемсворт, Джаред Лето, Натали Портман, Алисия Сильверстоун и многие другие звезды и кумиры публики.

"Ава ДюВерней и Бенедикт Камбербэтч помогают животным не только потому, что не едят их, но и благодаря своему отношению к окружающей среде", – заявила старший вице-президент организации Лиза Ланге, объясняя выбор PETA в этом году.

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