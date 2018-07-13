Самолет авиакомпании Air China был вынужден резко снизить высоту из-за курящего пилота. Во время полета мужчина закурил электронную сигарету, при этом по ошибке выключив кондиционер. Из-за этого произошло резкое снижение уровня кислорода в салоне, пишут Dni.ru.