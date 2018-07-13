Юлия Пересильд показала фото с отдыха: поклонники сравнили актрису с русалкой

Российская актриса Юлия Пересильд в последнее время стала активно пополнять свой микроблог в Instagram новыми снимками. Фанаты звезды фильма "Битва за Севастополь" с удовольствием принимают каждую новую публикацию. Новая фотография артистки очень понравилась подписчикам, пишет Joinfo.ua.

Юлия Пересильд поделилась красивым снимком

Актриса, сыгравшая легендарного снайпера в фильме "Битва за Севастополь", Юлия Пересильд активно делится с подписчиками своего Instagram новыми фотографиями. Звезда публикует красивые яркие снимки с творческого процесса и отдыха. Сейчас артистка наслаждается отпуском с семьей в Испании, но не забывает радовать своих фанатов.

В новой публикации Юлия показала нежный снимок в купальнике. На фото актриса сидит на большом камне на фоне моря и загадочно смотрит в даль. Пересильд рассказала, что отдых для нее очень важная вещь, которую она редко себе позволяет. "Сколько в нем мыслей и тишины" (орф. и пункт. автора сохранены. – прим. редактора), - написала Юля.

Звезда поделилась, что она в восторге от того, что ее окружают дети, которые постоянно чем-то заняты. То ребята кричат и поют, а вечером устраивают импровизированный театр, показывают сценки и танцуют. По словам актрисы, именно в такие моменты она чувствует, что живет.

Юлия Пересильд поделилась, что хоть лето и очень короткое, она пережила уже массу приятных эмоций и переживаний. Красивый снимок и интересный рассказ актрисы очень понравились подписчикам. Фанаты пишут, что Юля очень похожа на русалку на этом фото.

ФОТО: Instagram Юлии Пересильд

"Когда сзади вас море, вы похожи на русалку)", "Какое хорошее фото! Юля, я Вас люблю!", "Русалочка! Прелестна!", "Вы большая умница и очень красивая женшина", "Так искренне, так жизненно, так трепетно", "Очаровательная русалочка" (орф. и пункт. авторов сохранены. – прим. редактора), - восхищаются актрисой поклонники.