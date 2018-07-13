Плачущая Дана Борисова покидает Россию

Дана Борисова решила вопрос с долгом по алиментам. Знаменитость в ближайшее время покинет Россию, чтобы отправиться к дочери Полине. Некоторое время назад Дана обнаружила, что стала невыездной. У нее скопился долг по алиментам.
Дана не совсем верно поняла информацию из документа, посчитав, что должна всего 24 тысячи. Долг она погасила, но оказалось, что эта сумма лишь за один месяц и нужно оплатить еще за 4. Дана внесла нужную суму, но очень боялась, что ее не вычеркнут из списков невыездных, а у нее уже забронирован тур. Накануне в своем блоге Дана отметила, что благодаря помощи профессионалов проблема решена. Фанаты же обратили внимание на то, что на фото Дана практически плачет. О причинах слез им остается только догадываться, пишет 7d.org.ua.
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