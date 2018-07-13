Плачущая Дана Борисова покидает Россию

Дана не совсем верно поняла информацию из документа, посчитав, что должна всего 24 тысячи. Долг она погасила, но оказалось, что эта сумма лишь за один месяц и нужно оплатить еще за 4. Дана внесла нужную суму, но очень боялась, что ее не вычеркнут из списков невыездных, а у нее уже забронирован тур. Накануне в своем блоге Дана отметила, что благодаря помощи профессионалов проблема решена. Фанаты же обратили внимание на то, что на фото Дана практически плачет. О причинах слез им остается только догадываться, пишет 7d.org.ua.