Хороша! 47-летняя Наталья Сенчукова показалась в бикини

Своим фолловерам Наталья Сенчукова сообщила, что снимок, на котором она так эффектно выглядит, - сделал ее муж, музыкант Виктор Рыбин. Их пара сложилась почти двадцать лет назад, и многих искренне радует то, что этот супружеский союз до сих пор крепок и гармоничен. Судя по великолепному фото, Наталья вдохновляет супруга. «Витя сегодня раздухарился и сфотографировал меня», - шутливо поделилась она.

A post shared by Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) on Jul 12, 2018 at 10:31am PDT

В начале своей творческой карьеры Сенчукова выступала в амплуа наивной девушки и выглядела соответственно – изящная и хрупкая, с широкой распахнутыми голубыми глазами и длинными локонами. Сейчас артистке 47, но она по-прежнему смотрится очень стройной, в бикини ее фигура без всяких условностей очень хороша.