Хороша! 47-летняя Наталья Сенчукова показалась в бикини

Популярная певица Наталья Сенчукова опубликовала в своем фотоблоге кадр, сделанный во время отдыха на Клязьминском водохранилище. Пользователи соцсетей восхищены тем, в какой форме находится артистка, пишет МедикФорум.
Своим фолловерам Наталья Сенчукова сообщила, что снимок, на котором она так эффектно выглядит, - сделал ее муж, музыкант Виктор Рыбин. Их пара сложилась почти двадцать лет назад, и многих искренне радует то, что этот супружеский союз до сих пор крепок и гармоничен. Судя по великолепному фото, Наталья вдохновляет супруга. «Витя сегодня раздухарился и сфотографировал меня», - шутливо поделилась она.
В начале своей творческой карьеры Сенчукова выступала в амплуа наивной девушки и выглядела соответственно – изящная и хрупкая, с широкой распахнутыми голубыми глазами и длинными локонами. Сейчас артистке 47, но она по-прежнему смотрится очень стройной, в бикини ее фигура без всяких условностей очень хороша.
По словам Натальи Сенчуковой, они с мужем действительно строго следят за своей формой. Когда они поженились, Виктор «заразил» ее своим увлечением – ходить в «качалку». После рождения сына Сенчукова, до этого позволявшая себе многое из вкусной еды, стала также дисциплинированно следовать здоровому питанию – это дало результат, а привычка питаться умеренно и к тому же готовить все самостоятельно из натуральных продуктов сохранилась. Тем более, что супруг ее в этом поддержал.