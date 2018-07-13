24 часа Нюше на Тарту: организаторы придумали отличные способы, как развлечь российскую суперзвезду

Певица проведет в Южной Эстонии всего около суток.

«Поскольку Нюша является большой поклонницей автомобилей и скорости, мы запланировали отвезти ее на заезды в Рюа или Крюйднери. В Рюа будут проходить скоростные прыжки на автомобилях с трамплина, а заезды в Крюйднери пройдут на фоне живописной местности и озера Лейго. Надеемся, что ей понравится», - сказал организатор Стен-Эрик Яантсон.

Нюша приедет в Эстонию в субботу в первой половине дня, а уже в воскресенье вернется в Москву. Для нее планируют провести экскурсию по Тарту. «Скорее всего, сделаем круг по Тоомемяэ, потом - церковь Яани, главное здание Тартуского Университета, если останется время, то еще что-нибудь», - добавил Стен-Эрик Яантсон.