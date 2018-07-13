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  • 24 часа Нюше на Тарту: организаторы придумали отличные способы, как развлечь российскую суперзвезду

24 часа Нюше на Тарту: организаторы придумали отличные способы, как развлечь российскую суперзвезду

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Нюша

ФОТО: Scanpix

Организаторы Shell Helix Rally Estonia подготовили для российской певицы Нюши, которая выступит 14 июля на тартуском Певческом поле, насыщенную развлекательную программу в Тарту. Планируется, что артистка посетит  соревновательную часть ралли, а также ознакомится в достопримечательностями города. 

Певица проведет в Южной Эстонии всего около суток. 

«Поскольку Нюша является большой поклонницей автомобилей и скорости, мы запланировали отвезти ее на заезды в Рюа или Крюйднери. В Рюа будут проходить скоростные прыжки на автомобилях с трамплина, а заезды в Крюйднери пройдут на фоне живописной местности и озера Лейго. Надеемся, что ей понравится», - сказал организатор Стен-Эрик Яантсон. 

Нюша приедет в Эстонию в субботу в первой половине дня, а уже в воскресенье вернется в Москву. Для нее планируют провести экскурсию по Тарту. «Скорее всего, сделаем круг по Тоомемяэ, потом - церковь Яани, главное здание Тартуского Университета, если останется время, то еще что-нибудь», - добавил Стен-Эрик Яантсон. 

Выступление Нюши состоится в Тарту 14 июля. Помимо Нюши выступит эстонская певица Лийс Лемсалу. Билеты в продаже в Piletilevi. 

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