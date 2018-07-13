«Поженились?» Особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании

Фотографиями с райского отдыха поделился актер, блогер и спортсмен Влад Ситдиков. Он опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых запечатлен с любимой женщиной. "Вот мы и на море! " – день назад написал Ситдиков под фото, где нежно обнимает избранницу на фоне местной растительности.

Судя по лицам, влюбленные довольны отпуском. "День второй! Погода прекрасна, море теплое, любимая рядом!" – сообщил счастливый Влад. Подписчики умилились. "Дай Бог Вам всего самого лучшего! ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Машуня хороша", "Вы очень позитивные ..Смотришь на Вас и душа радуется.Всего Вам самого хорошего", "Отличная пара, ребята счастья вам огромного!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.

A post shared by Vlad Sportzhurnalist (@vlad_sportzhurnalist) on Jul 12, 2018 at 7:15am PDT

Некоторые подписчики предположили, что Мария и Влад отправились в свадебное путешествие. "Поженились?", "Очень похоже на свадебное путешествие", "можно вас поздравить? вы поженились???" – завалили вопросами влюбленных поклонники.

A post shared by Vlad Sportzhurnalist (@vlad_sportzhurnalist) on Jul 12, 2018 at 1:50pm PDT

Ранее в СМИ появилась информация о скорой свадьбе Влада Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную новость. "Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники, поэтому в них нет зла", – отметила Хакамада в недавнем интервью.