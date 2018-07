«Он предал меня»: экс-супруга звезды «Универа» рассказала о причинах развода

Для многочисленных вопросов ! Я не страдаю , я не умираю ! Это « Жизнь « как принято говорить в обществе )) Это моё ощущение и моё мнение ! Почему ? Как ? Зачем ? Не разгребёш ! По итогу - искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно своё ! Хочу ли я семьи , Да ! Верю ли я людям , Да ! По одному, всех не судят !

