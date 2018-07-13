«Он предал меня»: экс-супруга звезды «Универа» рассказала о причинах развода

После выздоровления Андрея пара неожиданно для всех рассталась. Затем Андрей и Диана снова сошлись и даже сыграли шикарную свадьбу в Италии, куда пригласили всех своих самых близких людей. В 2017 году, меньше чем через год после свадьбы, Гайдулян и Очилова расстались.

Причин, почему это произошло, они так никому и не назвали. Ответ на днях дала сама Диана. В "Инстаграме" на вопрос пользователей, почему вы развелись, она ответила: "Он предал меня. Он этого не хотел, так получилось!"

Что именно сделал Гайдулян, девушка не уточнила, ясно одно: виновником расставания стал именно он.