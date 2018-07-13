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  • «Он предал меня»: экс-супруга звезды «Универа» рассказала о причинах развода

«Он предал меня»: экс-супруга звезды «Универа» рассказала о причинах развода

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Андрей Гайдулян

ФОТО: vk.com

Актёр Андрей Гайдулян (сериалы "Универ", "СашаТаня") и Диана Очилова были вместе с 2011 года. Но в 2015 году актёру поставили страшный диагноз — рак. Он долго лечился в Германии, и всё это время Диана находилась рядом с ним, пишет Лайф.

После выздоровления Андрея пара неожиданно для всех рассталась. Затем Андрей и Диана снова сошлись и даже сыграли шикарную свадьбу в Италии, куда пригласили всех своих самых близких людей. В 2017 году, меньше чем через год после свадьбы, Гайдулян и Очилова расстались.

Причин, почему это произошло, они так никому и не назвали. Ответ на днях дала сама Диана. В "Инстаграме" на вопрос пользователей, почему вы развелись, она ответила: "Он предал меня. Он этого не хотел, так получилось!"

Что именно сделал Гайдулян, девушка не уточнила, ясно одно: виновником расставания стал именно он.

Сам Гайдулян объяснял развод иначе. "Эти отношения всегда были сложными. Жили как на вулкане — ссорились и мирились, и так по кругу, — говорили инсайдеры. — Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло: ребята отдалились, и каждый пошёл своей дорогой. У Андрея постоянные съёмки, Диана получает образование и занимается собой".

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