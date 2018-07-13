«Он предал меня»: экс-супруга звезды «Универа» рассказала о причинах развода

Актёр Андрей Гайдулян (сериалы "Универ", "СашаТаня") и Диана Очилова были вместе с 2011 года. Но в 2015 году актёру поставили страшный диагноз — рак. Он долго лечился в Германии, и всё это время Диана находилась рядом с ним, пишет Лайф.
После выздоровления Андрея пара неожиданно для всех рассталась. Затем Андрей и Диана снова сошлись и даже сыграли шикарную свадьбу в Италии, куда пригласили всех своих самых близких людей. В 2017 году, меньше чем через год после свадьбы, Гайдулян и Очилова расстались.
Причин, почему это произошло, они так никому и не назвали. Ответ на днях дала сама Диана. В "Инстаграме" на вопрос пользователей, почему вы развелись, она ответила: "Он предал меня. Он этого не хотел, так получилось!"
Для многочисленных вопросов ! Я не страдаю , я не умираю ! Это « Жизнь « как принято говорить в обществе )) Это моё ощущение и моё мнение ! Почему ? Как ? Зачем ? Не разгребёш ! По итогу - искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно своё ! Хочу ли я семьи , Да ! Верю ли я людям , Да ! По одному, всех не судят !
Что именно сделал Гайдулян, девушка не уточнила, ясно одно: виновником расставания стал именно он.
Сам Гайдулян объяснял развод иначе. "Эти отношения всегда были сложными. Жили как на вулкане — ссорились и мирились, и так по кругу, — говорили инсайдеры. — Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло: ребята отдалились, и каждый пошёл своей дорогой. У Андрея постоянные съёмки, Диана получает образование и занимается собой".