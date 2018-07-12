Чт, 12.07.2018
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  • Хорватские футболисты отметили выход в финал пивом и танцами на столе (ВИДЕО)

Хорватские футболисты отметили выход в финал пивом и танцами на столе (ВИДЕО)

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ФОТО: Скриншот Instagram.com

Ещё вчера непосредственно после победы над Англией Домагой Вида по старой привычке устроил в раздевалке песнопения с бутылкой пива в руке, однако на этот раз он был не один — к любителю пенного напитка присоединился вратарь Даниэль Субашич.

Впрочем, на этом празднования не закончились. По прибытии команды в "Swissotel Красные Холмы" её встречали фанаты, после чего многие продолжили праздник внутри гостиницы.

Как рассказал корреспонденту Life.ru один из работников гостиницы "Swissotel Красные Холмы", "игроки заказывали в ресторане отеля пиво, болельщики — всё".

Если перед финалом вокруг гостиницы практически не было полиции и игроки даже выходили на улицу, чтобы пообщаться с друзьями и болельщиками, то сейчас здание оцеплено, а по гостинице ходят сотрудники ОМОНа с собаками.

Напомним, вчера сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. Там она сыграет против французов. Матч состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени.

 

Moja domovina🇭🇷❤️

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

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