Хорватские футболисты отметили выход в финал пивом и танцами на столе (ВИДЕО)

Впрочем, на этом празднования не закончились. По прибытии команды в "Swissotel Красные Холмы" её встречали фанаты, после чего многие продолжили праздник внутри гостиницы.

Как рассказал корреспонденту Life.ru один из работников гостиницы "Swissotel Красные Холмы", "игроки заказывали в ресторане отеля пиво, болельщики — всё".

Если перед финалом вокруг гостиницы практически не было полиции и игроки даже выходили на улицу, чтобы пообщаться с друзьями и болельщиками, то сейчас здание оцеплено, а по гостинице ходят сотрудники ОМОНа с собаками.

Напомним, вчера сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. Там она сыграет против французов. Матч состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени.