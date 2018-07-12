Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста

Скоро год, как Андрей Малахов покинул "первую кнопку". Однако ворошить прошлое популярный телеведущий не хочет, поэтому на все вопросы, почему же он покинул насиженное место, шоумен отвечает так: "Послушайте, я уже 11 месяцев назад перелистнул навсегда эту страницу и предлагаю прекратить обсуждать прошлое. Когда уходишь, чтобы выйти на новый уровень, а тебя вслед поливают грязью, это хорошо тонизирует. Пожалуй, даже лучше, чем занятия в спортзале", пишут Dni.ru.

Телеведущий убежден, что преданные зрители его не оставили. Да и на канале "Россия 1" дела у шоумена идут более чем хорошо – об этом свидетельствуют высокие рейтинги. Что и говорить, Андрей Малахов был награжден престижной статуэткой ТЭФИ за скандально известное ток-шоу "Пусть говорят", которую ему любезно передал Константин Эрнст. Интересно, что это случилось уже после того, как ведущий перешел на "вторую кнопку".

"Я больше десяти лет ждал эту награду и получил ее как послесловие. Я привык смотреть в будущее, а не в прошлое, поэтому пусть этот памятный подарок останется у Первого канала", – цитирует Андрея Малахова "Московский Комсомолец".

Телеведущий объяснил свое видение современного ток-шоу. "Сегодняшнему зрителю уже не интересна просто история, он хочет видеть героев в развитии. И либо влюбляется в этих героев, либо шокирован, либо они оставляют его равнодушным. В любом случае вызывают эмоцию. Картина, вещь, спектакль, программа не должны оставить тебя безучастным. Ты мысленно возвращаешься к увиденному, хочешь обсудить: "Вы смотрели, представляете?!" – рассказал шоумен.