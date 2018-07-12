Беременная Анна Хилькевич пожаловалась на сильное недомогание

«На первый взгляд, на этом фото все в порядке... Но это не так. За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо, а еще парикмахер нашёл сегодня у меня один седой волос. Но меня трогает только последнее!» Также Анна Хилькевич стала весить около 70 килограммов. Но несмотря на все это, актриса продолжает сохранять позитивный жизненный настрой, пишет 7d.org.ua.