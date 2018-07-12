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  • Беременная Анна Хилькевич пожаловалась на сильное недомогание

Беременная Анна Хилькевич пожаловалась на сильное недомогание

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Анна Хилькевич

ФОТО: Scanpix

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», скоро во второй раз станет матерью. Недавно она рассказала о проблемах со здоровьем. Анна Хилькевич прокомментировала один из своих последних снимков следующим образом: 

«На первый взгляд, на этом фото все в порядке... Но это не так. За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо, а еще парикмахер нашёл сегодня у меня один седой волос. Но меня трогает только последнее!» Также Анна Хилькевич стала весить около 70 килограммов. Но несмотря на все это, актриса продолжает сохранять позитивный жизненный настрой, пишет 7d.org.ua.

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