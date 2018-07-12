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Видео: Анита Цой показала роды в прямом эфире

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Анита Цой

ФОТО: Scanpix

Фанаты Аниты Цой не могут сдержать умиления. Артистка выложила в Сеть мини-документальный фильм о рождении котят.

Анита Цой поделилась трогательной новостью. Ее любимица по кличке Муся родила троих котят. Анита запечатлела практически весь процесс. Она показала, как кошка пришла к ней в теплицу, где артистка работала, и как начала рожать прямо на грядке. В финале Анита продемонстрировала счастливое кошачье семейство уже в доме. Фанаты поздравили артистку с прибавлением. Некоторые выразили обеспокоенность, где искать хозяев для пяти котят, а другие заявили о готовности взять себе пушистого малыша, пишет 7d.org.ua.

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