Видео: Анита Цой показала роды в прямом эфире

Анита Цой поделилась трогательной новостью. Ее любимица по кличке Муся родила троих котят. Анита запечатлела практически весь процесс. Она показала, как кошка пришла к ней в теплицу, где артистка работала, и как начала рожать прямо на грядке. В финале Анита продемонстрировала счастливое кошачье семейство уже в доме. Фанаты поздравили артистку с прибавлением. Некоторые выразили обеспокоенность, где искать хозяев для пяти котят, а другие заявили о готовности взять себе пушистого малыша, пишет 7d.org.ua.