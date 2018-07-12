Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело

Сегодня, 12 июля, в присутствии начальника московской полиции генерал-майора Сергея Плахих заместитель начальника ОМВД по Тверскому району г. Москвы подполковник полиции Сергей Никитин сообщил члену Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александру Хаминскому, что дело, в рамках которого граждане Юнусов и Булаткин обвиняются по целому ряду статей КоАП РФ, им принято под личный контроль.

Эта вынужденная мера была принята в связи с тем, что по прошествии нескольких недель исполнители по-прежнему не явились к участковому, направившему нарушителям общественного порядка уведомления о необходимости дать разъяснения. Таким образом, игнорировать правоохранительные органы и дальше Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) не смогут: дело приняло слишком серьезный оборот.

Также, как сообщил Dni.ru источник в правоохранительных органах, сегодня, 12 июля, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в отношении Юнусова и Булаткина также было возбуждено дело.

ФОТО: instagram.com/timatiofficial