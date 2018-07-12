О боже! Сексуальное шоу «Девушка в бокале» свело с ума гостей «Танцевального Рая» (ГАЛЕРЕЯ 18+)

Это была незабываемая ночь, полная ярких впечатлений и бурных эмоций!

Сразу два важных события отметили гости и организаторы мероприятия: сотую, юбилейную вечеринку «Танцевальный Рай и день рождения организатора – Герта Лаасме!

Всю ночь нон-стоп гостей радовала специальная шоу-программа. Сумасшедшее «Бумажное шоу» из России окунуло с головой в мир детства и подарило незабываемый восторг от игры, завораживающе-сексуальное шоу «Девушка в бокале» добавило особой феерии, а уникальная программа воздушных акробатов и sexy гоу-гоу – немного эротики.

Праздничный торт сделал вечер особенно вкусным!

Весь этот развлекательный коктейль стал неотъемлемой составляющей незабываемого праздника.

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играли резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON.

ВНИМАНИЕ!

Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» пройдет в пятницу, 7 сентября, в ночном клубе Hollywood - «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ special edition - WHITE PARTY», где для поддержания общей атмосферы «белоснежного праздника», гости в белых нарядах приветствуются! Организаторы приглашают вас в особую атмосферу безудержного веселья и танцев до рассвета!

Не пропусти – будь на месте!

СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi! Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.