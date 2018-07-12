Популярный диджей Алексей Исаченко теперь и на DFM с новой программой!
12. июль 2018, 16:46
На DFM в Таллинне продолжают происходить изменение, радиостанция постоянно меняется в лучшую сторону. Какие сюрпризы еще ждут поклонников этой радиостанции - скоро узнаем, а пока свежая новость.
DFM продолжает свое преображение! Уже в эту субботу с 14 до 16 часов и в понедельник (в повторе) с 16 до 18 часов слушайте D-CHART с Алексеем Исаченко. 20 лучших хитов DFM в одной программе! Включайся в DANCE! Настраивайся на DFM!