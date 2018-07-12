Запомните семь нюансов ночного вождения, чтобы не подвергать свою жизнь опасности

Еще случается, что даже правильно настроенные фары могут светить слишком тускло. Но чаще всего это происходит из-за банальной грязи и запыления, поэтому лучшим решением будет купить специальные средства для полировки фар и, конечно же, не лениться регулярно заниматься их очисткой.

Приглушите свет в салоне и на приборной панели

Некоторые автомобили не зря оснащены специальным рычажком регулировки яркости приборной панели. Путешествуя с максимальной яркостью, вы компрометируете свое видение. В этом плане лучше всего поучиться серьезному отношению к ночной езде у гонщиков - недаром они даже покрывают приборную панель черным войлоком, чтобы избавиться от отвлекающих отражений. Вам пользоваться таким бескомпромиссным способом, конечно, не советуем, но просто убавить яркость рекомендуем. То же самое касается и радио - выключить или приглушить экран будет совсем не лишним.

И, конечно же, не оставляйте включенными любые другие электронные предметы, будь то мобильный телефон или навигатор. Свет от любого экрана неизбежно отбрасывает блики, что также создает нежелательный отвлекающий эффект.

Пользуйтесь преимуществами противотуманных фар

Противотуманные фары, как следует из названия, должны помогать водителю хорошо видеть дорогу сквозь туман, а не просто подсвечивать его. Они нацелены не слишком высоко, потому что сам туман часто висит не ниже полуметра над дорогой. Поэтому свет, направленный прямо или выше, вызывает блики, которые не только не улучшают видимость вам, но и слепят встречных водителей.

Противотуманки могут быть полезны не только в условиях плохой видимости по причине погоды (туман, дым, снег, дождь), но и в ночное время при использовании совместно с ближним или дальним светом.

Почистите и настройте все зеркала

Грязные зеркала отражают свет от автомобилей позади вас в более широкой, рассеянной форме, что может способствовать появлению лишних бликов. Кроме того, стоит заранее позаботиться о том, чтобы не только почистить, но и правильно настроить их. Лучше всего направлять их слегка вниз, чтобы видеть автомобили позади, слегка наклоняя голову вперед, но не позволять им временно ослепить вас своим светом.

Также не забудьте включить на зеркале заднего вида автозатемнение.

Запомните, как лучше всего избегать столкновения с животным

На темных проселочных дорогах животные снуют просто повсюду, и эта встреча может оказаться разрушительной вне зависимости от их размеров. Но вот в чем трюк: приближение животного можно заметить гораздо раньше, если обратить внимание на отражение ваших фар в его глазах. Пара крошечных ярких пятен на расстоянии - четкий сигнал того, что чуть впереди живое существо.

А самая лучшая стратегия в такой ситуации — это соблюдать скоростной режим или даже предпочесть меньшую скорость, чтобы иметь возможность затормозить как можно быстрее без плачевных последствий для себя (вроде выноса на обочину). Животные, как правило, следуют за светом. Вы могли заметить это странное поведение, если когда-нибудь встречали на дороге зайца: сначала он инстинктивно бросается в траву, но затем меняет траекторию и бросается прямо под машину, так как реагирует на свет. Поэтому попытка объехать может не сработать и животное все равно окажется у вас под колесами, а если это кто-то крупный, вроде оленя, беды вовсе не избежать.