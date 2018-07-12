Куда исчезла эпатажная певица Линда. Посмотри, как сейчас выглядит главный феномен 90-х!

Внезапно на пике своей популярности подопечная Макса Фадеева исчезла с экранов и из эфира. Однако она не сменила род деятельности, всё это время Линда занималась непосредственно творчеством и даже записала около десятка альбомов.

Увы, ни одному из них не удалось повторить успех второго студийного альбома Линды «Ворона» 1996 года, в который вошли бессмертные хиты нашей юности.

Собственно, вот и одноименная песня, которую до сих пор ассоциируют с именем певицы Линды.

Одна из первых композиций, принесшая Линде славу.

В одном из своих последних интервью, звезда 90-х признается, что вообще не пьет, не курит и не употребляет наркотики. Марихуана — всего лишь метафора: «Мы же были максималистами, и нам безумно нравилось то, что мы делаем. Мы были такие аскетичные, ужаленные всем, такие “по востокам”, и, естественно, это воспринималось своеобразно. Мы не были похожи на других, абсолютно точно, мы были вольные, гибкие, дикие, абсолютно оторванные от всего, что было привычным в то время».

После разрыва с продюсером Максом Фадеевым, карьера эпатажной исполнительницы пошла под откос. Да, Линда навсегда останется яркой фигурой шоу-бизнеса 90-х, да и сегодня у исполнительницы всё еще есть армия поклонников.

В Instagram артистки насчитывается более 30 тысяч подписчиков.

За 20 лет после распада сверхтворческого союза с Фадеевым активность Линды как музыканта не падала. Она издала 7 альбомов, слегка сменила имидж и с трип-рока перешла на готический рок.

Что касается личной жизни, 13 лет назад, благодаря стараниям своего директора, Линда познакомилась с греческим певцом и композитором Стефаносом Корколисом. Оба музыканта работали на звукозаписывающей студии Universal Music. Впоследствии из творческого родился новый романтический союз.

Последний альбом певицы «Лай, @!» отличается кардинально новым звучанием и особой глубиной текстов. Сама Линда отмечает: «Хочется, чтобы люди, приходя на концерт, не сравнивали меня со мной прежней. Прошлое было отличное, но оно закончилось. Всё имеет какое-то развитие. Я вхожу в группу людей, которые похожи на деревья: они имеют свои корни, листья, которые иногда опадают, иногда больно падают. Но потом снова вырастают. Я вот с ними».