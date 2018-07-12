Видео не для слабонервных: жители деревни нашли на берегу существо, похожее на человека, и оно живое...

В Китае было обнаружено неизвестное существо, которое плавало вдоль берега. Сначала местные жители даже боялись к нему подойти, но затем один из смельчаков решился взять в руки морского жителя. Однако как только мужчина дотронулся до него, то человекообразный мутант зашевелился, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Star.

На кадрах видно, как животное начало двигать головой и конечностями. Позже видео выложили в Интернет, где оно сразу стало вирусным. В описании к ролику говорится: "Кажется, у этого существа есть голова, напоминающая человеческую, и что-то похожее на руки и ноги. На мой взгляд, это может быть новый вид морских обитателей или мутировавшая морская звезда".