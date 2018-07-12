«Ограбление пенсионного фонда»: новый номер «Уральских пельменей» стал хитом

Опубликованный юмористический номер повествует о том, как две пенсионерки решились на ограбление. "Томочка, вот зачем нам столько денег?", – поинтересовалась одна бабушка у другой. "А представь, что ты на похороны захочешь себе стриптизера заказать, а денег нет!", – аргументировала свое предложение пенсионерка. Судя по комментариям к видео, пользователи Сети остались в восторге от сценки. "Видео просто супер! Мясников и Рожков бабусек играют так классно, как будто для этого родились", "В конце рабочего дня мне настроение подняли. Молодцы!", – написали они. Напомним, что "Уральские Пельмени" – российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре.