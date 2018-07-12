«Акулы такие милые»: инстаблогерша зашла в воду, чтобы сделать фото, и это была ошибка

19-летняя Катарина Зарутски изучает международный бизнес и сестринское дело в Университете Майами и с 14 лет работает моделью. Она также успевает вести блог в "Инстаграме", где рассказывает о путешествиях и своём образе жизни. На страницу девушки подписано уже более 25 тыс. пользователей, и чтобы увеличить их количество Катарина способна на многое, сообщает Life.ru со ссылкой на BuzzFeed.

Вместе с бойфрендом и его семьёй девушка отправилась на Багамы, откуда делилась потрясающими фотографиями. Когда Катарина возвращалась с обеда в отель, то увидела необычную локацию для следующего фото. Несколько человек плавали в заливе с акулами, и ей захотелось тоже.

"Песчаные акулы очень спокойные. И до этого я видела много раз фотографии, где люди с ними плавали", - сказала Катарина Зарутски.

И действительно — плавание с песчаными акулами на Багамах является обычным развлечением для туристов. Поэтому Катарина не могла упустить такую возможность. Она вошла в воду, легла на спину, откинула голову, а следующая фотография показывает, что произошло дальше.

Одна из акул схватила девушку за руку и потащила под воду. К счастью, Катарине удалось выбраться и не привлечь внимания других хищников. Впрочем, когда блогерша поделилась произошедшим с подписчиками, то многие вступились за акулу.

"Я знаю, что акула не сделала ничего плохого, просто хочу предупредить всех остальных о риске. Я бы посоветовала всем поплавать с ними, но будьте осторожны, ведь вы у них в гостях. Они — дикие животные и не контролируют ситуацию", - говорит Катарина Зарутски.