Заявившую о сексе с Трампом порноактрису упекли под стражу

Порноактрису Сторми Дэниелс, рассказавшую о сексе с президентом США Дональдом Трампом, арестовали. Адвокат женщины заявил, что в этом прослеживается политический подтекст, пишут Dni.ru.
Адвокат звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс возмутился, что его подопечную арестовали во время работы без каких-либо оснований. Он высказал свою версию произошедшего в Twitter.
"Это было подстроено и политически мотивированно", – написал Майкл Авенатти. Он увидел в аресте политический аспект и заявил о намерении бороться с "фиктивными обвинениями".
Позже Авенатти уточнил, что порноактрису арестовали за то, что она "позволила клиенту прикоснуться к ней во время выступления на сцене". Правозащитник удивился тому, что государство выделяет бюджетные деньги полиции на проведение подобных операций, пишет "Газета.ru".
Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелс подала иск к президенту США Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны с неразглашением информации о интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп не подписал эти условия.
В свою очередь Майкл Авенатти сообщил о близких отношениях актрисы и политика, продолжавшихся с 2006 года. Тогда, по его словам, Сторми Дэниелс получила 130 тысяч долларов за молчание.