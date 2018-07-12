Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ-2018

Вчерашний полуфинальный матч принес очередную сенсацию текущего мундиаля – сборная Хорватии обыграла Англию в дополнительное время и в заключительном матче первенства встретится с Францией. Однако эта победа обрадовала не всех поклонников футбола. По словам бывшего полузащитника сборной России Владислава Радимова, англичане проиграли сами себе. Вместе с тем, он отметил трусость хорватов.

"Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте", – написал он в Twitter. По его словам, ЧМ-2018 не заслуживает такого финала. "Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты", – написал Радимов.

С ним не согласен главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который назвал победу хорватов потрясающей и счел это огромным достижением.

"Я считаю, что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильная внутренняя лига. Это потрясающе, что они дошли до финала. У англичан есть повод плакать сегодня, но также есть повод и для оптимизма. Команда у них молодая, они серьёзно выросли сегодня", – заявил он в эфире RT.

В свою очередь экс-игрок хорватской сборной Младен Бартулович удивился тому, откуда у команды столько сил, ведь сборная снова играла в дополнительное время. "До этого ведь две битвы по 120 минут выдержали. И, что характерно, в плане физики сборная Хорватии еще и прибавляет от матча к матчу", – заявил он.

Между тем, один из лучших защитников в истории английского футбола Рио Фердинанд считает, что Хорватия оказалась сильнее благодаря опыту. "Думаю, что опыт был ключевым фактором сегодня. У хорватов титулованные игроки", – считает Рио.